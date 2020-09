Genève : Des élus exigent que les caisses gèlent les primes

La commission de la santé du Grand Conseil genevois estime que les caisses maladie doivent puiser dans leurs réserves afin de soulager la population.

La commission de la santé du Grand Conseil genevois s’inquiète de la «croissance sans fin des primes maladie». Elle a indiqué lundi avoir voté à l’unanimité une résolution qui demande aux Chambres fédérales d’intervenir afin d’obtenir un gel ou une baisse des primes maladie pour les années 2022 et 2023 grâce à l’utilisation d’une partie des réserves des caisses.

En attendant des changements structurels permettant de fixer des primes plus proches des coûts, la commission de la santé du Parlement genevois souhaite que «les réserves soient partiellement utilisées pour financer les frais de santé extraordinaires liés à la pandémie» et pour un gel ou une baisse des primes pour 2022 et 2023.