États-Unis : Des élus fuient le Texas pour empêcher le vote d’une loi électorale

Des élus démocrates texans ont déserté leur État lundi afin d’empêcher l’adoption d’une loi jugée trop restrictive pour le droit de vote.

«Mes collègues démocrates et moi-même quittons l’État afin d’empêcher un quorum d’être atteint et torpiller le projet de loi de restriction du vote au Texas», a ainsi déclaré dans un tweet James Talarico, député démocrate de la Chambre des représentants du Texas. L’élu a affirmé s’envoler pour Washington et a par la suite tweeté une photo le montrant au pied d’un avion, avec une autre députée démocrate du Texas à ses côtés.

«Attaque contre la démocratie»

Cette loi, voulue par les républicains à l’instar de celles déjà adoptées en Géorgie et en Floride, vise officiellement à rendre les élections plus sûres en interdisant le vote en «drive-in» ou en instaurant de nombreuses restrictions aux horaires de vote et au vote par correspondance. Mais ces restrictions visent le plus souvent des dispositions facilitant le vote des minorités, notamment les Afro-Américains généralement plus favorables aux démocrates.