Vaud – Des élus lausannois tirent sur les ambulances... privées

Le géant TCS entre dans la danse

Depuis mars, il y a un mastodonte dans le secteur du secours d’urgence en Suisse. Le TCS Swiss Ambulance Rescue va d’abord se déployer dans cinq cantons (Genève, Vaud, Zoug, Argovie et Zurich) avec 162 collaborateurs, 38 véhicules et dix bases logistiques. Née de l’alliance entre le TCS et la société d’investissement Aevis Victoria, cette structure est le plus grand prestataire privé de transport de patients en Suisse. Ce géant fait déjà trembler le milieu.