Environnement - Des élus ont pris une heure pour observer les oiseaux

«Il pleuvait vraiment beaucoup, on a surtout entendu les bruits des oiseaux. On a alors pu apprendre aux participants comment reconnaître les oiseaux à leur chant. Aussi, on leur a expliqué que ce sont surtout les mâles qui chantent pour défendre leur territoire et attirer les femelles. C’était un petit groupe mais avec une très bonne ambiance» , rapporte Martin Schuck, de BirdLife.