Genève: Des élus réclament une meilleure place pour les élèves handicapés

«Pour l’instant, l’intégration des élèves handicapés à l’école, cela reste du saupoudrage; il n’y a pas de vraie inclusion.» L’avis de la députée Marjorie de Chastenay (Les Verts), mère d’un fils autiste, rejoint celui de son collègue socialiste Cyril Mizrahi. Ce dernier est l’auteur d’un projet de loi, présenté mercredi et appuyé par la gauche ainsi que des élus UDC: il vise à changer l’accueil de quelque 2000 écoliers à besoins spécifiques, en prenant exemple sur le modèle tessinois.

Densifier le réseau d’accueil dans les écoles

Vertement critiquée l’an dernier par la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, la Suisse doit faire mieux, appuie Cyril Mizrahi: «Il faut arrêter la ségrégation». Au bout du lac, le projet de loi propose donc une généralisation des classes inclusives dans (quasi) toutes les écoles, du primaire au secondaire II. Le coût n’a pas été chiffré, mais il y aura peu de frais supplémentaires, assure l’élu socialiste, «car il y aurait une réallocation des ressources des écoles séparées vers les établissements ordinaires.» Pour l’heure, le système genevois manque aussi d’enseignants spécialisés pour mieux encadrer les élèves – et plus longtemps. Enfin, les budgets restent insuffisants et les locaux manquent, déplore Marjorie de Chastenay.