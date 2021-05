Genève - Des élus romands craignent un abandon de Cointrin

Pour Vincent Maitre, il s’agit d’envoyer un « message très clair et direct à l’attention des dirigeants de Swiss » . Le c onseiller national c onstate que la filiale de Lufthansa, qui a reçu du parlement plus de 1,2 milliard de francs en prêts, a suspendu l a plupart des vols à Genève et craint que cette situation se pérennise avec un report de l’activité sur Zurich. La restructuration annoncée par la compagnie, avec 1700 postes menacés, alimente encore davantage les inquiétudes. L e Genevois souligne que « les élus romands n’ont pas voté de tels montants pour voir mourir leur aéroport » , qui profite à toute la Suisse, rappelle-t-il. Interpellée par les deux quotidiens, Swiss assure qu’elle préservera ses sites zurichois et genevois et qu’elle reste « pleinement engagée en faveur de ses activités commerciales et opérationnelles à Genève sur le long terme » .