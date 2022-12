Droit d’asile: Des élus romands dénoncent la maltraitance des réfugiés en Croatie

Ressources limitées

Ces réfugiés sont souvent victimes de traumatismes liés aux conditions de leur exil et requièrent un suivi médical. La procédure en Suisse, ainsi que la perspective d’un renvoi n’arrange pas leur situation. À ce sujet, la réponse donnée lundi par le Département de justice et police de Karin Keller-Sutter illustre la difficulté de la tâche: «Étant donné la rapidité de la procédure Dublin, la limitation des ressources en matière de services de santé mentale et la nécessité de développer une relation thérapeutique stable pour prendre en charge ce type de besoins, seules les situations les plus aiguës, comme un risque de violence contre soi ou contre d’autres, sont prises en charge».