Yverdon: Des élus tournent le dos à leur nouveau collègue

Yverdon-les-Bains (VD) : Des élus se retournent pour ne pas voir leur nouveau collègue être assermenté

Polémique au Conseil communal: quelques jours après ses aveux concernant de faux pass Covid, Christophe Loperetti jure avoir «la justice et la vérité devant les yeux».

Nouvel épisode de division parmi les politiciens yverdonnois. S’il y a quelques semaines, un municipal a décidé de se désolidariser de ses collègues , jeudi, c’est au sein du législatif qu’est apparue la polémique. Alors que Christophe Loperetti (UDC) s’avançait pour être assermenté, plusieurs de ses nouveaux collègues – debout pour l’occasion – lui ont littéralement tourné le dos, explique «24 heures». Issus de différents partis, ils voulaient par ce geste signifier leur désaccord avec un homme qui jurait d’avoir toujours «la justice et la vérité devant les yeux», quelques jours à peine après ses aveux de trafic de faux pass Covid .

Le trentenaire, qui avait préalablement milité sous les bannières socialiste et verte, risque jusqu’à six mois de prison ferme. Mais il demeure néanmoins innocent tant que la justice n’aura pas décidé le contraire. Et il ne semble pas douter de sa légitimité au Conseil communal: «Si l’UDC décide de se séparer de moi, je siégerai comme indépendant pendant le reste de cette législature», a-t-il expliqué à «24 heures».