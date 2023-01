Genève : Des élus souhaitent interdire les objets et symboles nazis

Un homme regarde un drapeau nazi alors qu'il visite l'exposition «Design of the Third Reich» au Design Museum Den Bosch à 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas, le 17 septembre 2019 (image d’illustration).

En Suisse, l’exhibition et la vente d’objets nazis ne sont pas interdites, contrairement à d’autres pays européens. Un drapeau nazi exhibé à une bourse aux armes et des insignes du IIIe Reich vendus en ligne n’ont donc rien d’anormal mais les choses pourraient changer, du moins dans le canton de Genève.

«Il n’y a pas de mesures qui soient trop tardives pour empêcher les idées nazies de s’exprimer à travers ces objets», a affirmé à l’AFP, le député PLR, Alexis Barbey, cosignataire du texte. Leur commerce est «le support d’une idéologie racialiste et dangereuse pour la démocratie», a renchéri le député cosignataire des Verts François Lefort, dénonçant le «romantisme morbide actuel» entourant le nazisme. Des exceptions devraient être prévues pour les musées et le cinéma.

«La portée symbolique est très grande puisque ça fait plus d’une vingtaine d’années que différents politiciens de différents partis ont essayé d’interdire ces symboles et ces objets nazis», a commenté le député UDC Thomas Bläsi, à l’origine du texte.

Il y a 90 ans, le 30 janvier 1933, Adolf Hitler était nommé chancelier, et de plus en plus de voix s’élèvent pour que notre pays se range aux côtés de ses voisins européens qui, comme l’Allemagne, la Belgique et plusieurs pays de l’Est tels que la Pologne, interdisent les symboles nazis. En France, la loi interdit l’exhibition d’objets nazis mais pas sa vente, même si elle est rarement tolérée.