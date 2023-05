Transports publics: Des élus vaudois veulent simplifier le modèle tarifaire Mobilis

Un groupe de socialistes et de Verts veut réduire le nombre de zones afin de rendre le modèle plus simple d’utilisation et plus attractif pour les usagers.

Si vous avez l’habitude de prendre le train ou le bus dans le canton de Vaud, vous avez sûrement pesté devant le système tarifaire des transports publics Mobilis. Un maillage compliqué de 129 zones divisant le canton et dans lequel les usagers ont vite fait de se perdre. Face à sa complexité, son manque de lisibilité voire ses incohérences parfois, des élus proposent de le simplifier et de réduire le nombre de zones.

Des députés verts et socialistes vont déposer ce mardi au Grand Conseil un postulat en ce sens. Ce texte fait suite à la hausse de 4,3% des billets et abonnements nationaux annoncée début avril par l’Alliance Swiss Pass, «une mauvaise nouvelle pour les usagers des transports publics», et qui incite à revoir le système vaudois, selon eux.

Car les élus estiment que le modèle n’est ni «incitatif», ni attractif financièrement. Et de comparer: une carte journalière toutes zones Mobilis avec un abo demi-tarif, revient à 27,80 francs en terres vaudoises. «Le même titre de transport dans la communauté tarifaire zurichoise revient lui à 17,20 francs», relèvent-ils. Et si l’utilisateur choisit de ne pas prendre le train avant 9h00, le tarif est même de 13 francs.

Zones fantômes inutiles

Les élus critiquent en outre le fait que de nombreuses zones non desservies ou «zones fantômes» sont incluses dans les tarifs des transports ferroviaires et les augmentent donc inutilement. «Un pendulaire entre Payerne et Yverdon traverse en effet deux zones qui ne sont pourtant pas desservies par des arrêts. Il en est de même pour le trajet Le Pont-Lausanne où trois zones tarifaires ne desservent aucun arrêt», pointent-ils. Même topo sur les grandes lignes où il existe des zones fantômes sur les lignes Morges-Nyon, tout comme Yverdon-Neuchâtel ou Aigle-Bex.

Les élus rappellent que le canton a engagé des investissements conséquents afin d’améliorer les infrastructures et de renforcer l’offre en transports publics. Or «l’offre est un des déterminants du choix modal, tout comme la qualité et la fiabilité du service, le temps de parcours, le confort et enfin le coût. Force est de constater que le système tarifaire Mobilis n’est pas optimal du point de vue du confort et du coût», concluent-ils.