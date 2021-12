Agriculture – Des élus vaudois volent dans les plumes des corneilles noires

Difficile de faire peur aux corneilles

«L’agriculture est régulièrement victime de dégâts causés par les corvidés, notamment les corneilles noires en bandes. Il en résulte des pertes de rendements et de revenus», soulignent les deux politiciens. Et d’expliquer que ce sont surtout les semis, les jeunes plantes de tournesol et de maïs ainsi que les cultures de céréales qui sont touchées. Ils pointent aussi les dégâts dans l’arboriculture et la viticulture. «Les corvidés cassent les jeunes pousses et abîment les fruits, les rendant inconsommables. En cultures maraîchères, ils peuvent arracher les plantons et détruire le cœur des salades, voire déchiqueter les voiles et les bâches», insistent-ils. Et ils rappellent qu’il est difficile de faire peur aux corvidés, qui sont loin d’avoir une cervelle d’oiseau et qui s’habituent très vite aux moyens d’effarouchement.