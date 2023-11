Des élus veulent éloigner les clopes des plages du bord du lac

À Genève, autour des bassins des piscines, seules des zones pour fumeurs permettent d’en griller une. 20min/David Ramseyer

À Majorque, fumer une clope les pieds dans l’eau, c’est mort sur de nombreuses plages. L’île a légiféré pour tenir la fumée (et les mégots) à l’écart de nombreuses plages. D’autres pays s’y mettent aussi. Et en Suisse, même si l’on n’a pas de sable fin et d’eaux turquoises, nos bords du lac sont aussi à protéger, estiment des élus du Grand Conseil vaudois. Ils ont déposé une motion qui demande de légiférer sur la question.

La demande est assez simple: interdire la clope sur les plages du canton. Les élus écrivent qu’il serait «tout à fait possible d’inclure les plages, ou d’autres lieux ouverts, dans la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics», citant Genève, qui a interdit la fumée aux arrêts des transports publics, par exemple. «Les périodes de canicule étant amenées à se multiplier, les plages du canton seront toujours plus prises d’assaut et durant des périodes plus longues. Cela ne fera que renforcer les risques du tabagisme passif», disent-ils. Outre l’aspect sanitaire, il y aurait aussi un intérêt environnemental. «Beaucoup de cigarettes allumées sur nos plages finissent ensuite dans nos eaux», lit-on dans le texte.

Restrictions publicitaires

Le vote sur la question n’est pas pour tout de suite mais, mardi, les élus ont dû discuter de plusieurs questions liées au tabac. Il a notamment été question de restreindre la publicité pour les produits du tabac, par exemple dans les kiosques. Plusieurs élus, de droite notamment, se sont étonnés de vouloir prononcer l’interdiction de la publicité pour des produits qui sont tout à fait légaux. Pour la conseillère d’État Rebecca Ruiz, toutefois, il n’y a «rien d’incohérent à cela», rappelant que «la publicité politique est interdite à la télévision alors que la politique n’est pas interdite…»