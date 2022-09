Crise énergétique : Des élus veulent faire bosser la population le soir et le dimanche

Un vent libéral souffle sur la Berne fédérale. Pour se prémunir des pénuries, le Parlement travaille à suspendre des restrictions pour faciliter la production d’énergies renouvelables, quitte à sacrifier en partie la protection de l’environnement ou de la biodiversité. Et il pourrait ne pas s’arrêter là. Cette semaine, la conseillère nationale Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU) a proposé d’assouplir temporairement les règles encadrant le travail de nuit et du dimanche.

Déplacer l’activité

Mais quel rapport avec les pénuries d’énergie? Tout d’abord, il s’agirait de lisser la consommation. Déplacer des activités au soir ou au dimanche, où la consommation totale est plus faible, limite les pics de consommation et réduit le risque de blackout. Ensuite, si la Confédération contingente le gaz ou l’électricité à certaines heures ou certains jours, les entreprises pourraient alors faire rattraper l’activité perdue le soir ou le dimanche.

Comme le relève « Blick », il n’y a aucune chance que la proposition soit traitée et votée avant l’hiver. La conseillère nationale le sait, mais espère que son texte mettra la pression nécessaire pour que le Conseil fédéral prenne de lui-même les mesures demandées de façon rapide.

Fermer les magasins à la place

Mais les choses ne se feront pas sans résistance. Le jour même où la Lucernoise déposait son texte, Travail.Suisse dévoilait ses dix revendications pour que la crise ne se fasse pas au détriment social et économique des travailleurs. «Ils ont intérêt au maintien des emplois, mais ils ne doivent pas payer le prix de la crise avec une dégradation des conditions de travail», dit la faîtière.

Assouplir le droit du travail, c’est exclu. Au contraire, plutôt que de faire travailler du monde à ces moments-là, il faut réduire l’activité. «Pour Travail.Suisse, il n'est pas question d'étendre le travail de nuit et du dimanche ou de réduire le temps de repos au-delà des possibilités légales déjà très étendues. En revanche, il faut examiner une réduction du travail du soir et du dimanche dans le commerce de détail, dans le but d'économiser de l'énergie.