Qui est cette commission qui ne veut plus l’entendre?

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national, composée comme toutes les autres de 25 élus, est la même qui a proposé à ce que l’ouverture des restaurants soient fixée dans la loi au 22 mars par le Parlement, empêchant ainsi au Conseil fédéral de reporter la réouverture prévue en cas d’évolution négative de la situation épidémiologique. La liste de ses membres peut être trouvée ici, ainsi que, pour chaque élu, les groupes d’intérêts auxquels ils et elles sont liés. Parmi ces élus, plusieurs romands: Christian Lüscher (PLR/GE), Céline Amaudruz (UDC/GE), Samuel Bendahan (PS/VD) et Sophie Michaud Gigon (Verts/VD). Les votes nominatifs ne sont pas dévoilés, mais chaque élu est libre de s’exprimer.