Votations – Des élus veulent que les titres des lois soient plus «parlants»

Réécrire les titres, c’est non

Il ne sera pas touché au côté un peu abscons de certaines questions posées en votation. Ainsi, le 15 mai, le corps électoral suisse devra dire s’il accepte « l’arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 ». C’est certes fastidieux, mais la règle, c’est la règle: on vote sur le titre de l’acte législatif, ni plus, ni moins (ndlr: on pourra abréger tout ce micmac en disant qu’on parle ici de Frontex).