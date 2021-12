Covid-19 en France : Des élus veulent que Paris compense l’absence des skieurs britanniques

En France, les stations de ski font face à une avalanche d’annulations de touristes britanniques après les mesures anti-Covid prises par le gouvernement. Des sénateurs montent au créneau.

«Les conséquences de cette annonce n’ont pas tardé à se faire sentir dans les stations, où de nombreux hôteliers, résidences de tourisme et commerces de ski subissent, depuis 24 heures, une vague d’annulations massive», écrivent les sénateurs et sénatrices de Haute-Savoie et de Savoie dans un courrier adressé à Jean-Baptiste Lemoyne, ministre français du Tourisme. «Nous vous demandons ardemment quelles mesures vous comptez prendre en urgence, afin d’aider ces professionnels à surmonter ce nouvel obstacle», ajoutent les élus centristes et des Républicains dans leur courrier.