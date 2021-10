Ports britanniques : Des embouteillages de conteneurs pour «6 à 9 mois»

L'engorgement qui touche la logistique mondiale devrait encore avoir des conséquences dans les ports britanniques pendant plusieurs mois.

La congestion qui touche les ports au niveau mondial dure «depuis plus d’un an», à cause des perturbations du trafic mondial liées à la pandémie, et va durer encore 6 à 9 mois, a indiqué mercredi à l’AFP l’Association des ports britanniques (BPA). Plusieurs porte-conteneurs géants, pleins de marchandises pour Noël, ont dû être redirigés depuis Felixstowe, le plus grand port de containers du pays, sur la côte est, vers des ports européens à cause d’embouteillages dans ses terminaux, a annoncé mardi le géant du transport maritime Maersk.