Football : Emeutes avant Feyenoord – Ajax: 64 arrestations

La police a dû disperser des émeutiers au canon à eau dimanche à Rotterdam avant le choc de la 17e journée d’Eredivisie. Plus de 60 personnes ont été interpellées.

La plupart de ces arrestations ont eu lieu avant le match pour possession de feu d’artifices, a expliqué la police, qui a également procédé à des arrestations pour «injure» et «violence ouverte».

La police, «visiblement présente aujourd’hui dans le centre-ville et autour du stade», avait avant la rencontre dispersé au canon à eau «plusieurs dizaines» d’émeutiers à proximité du stade De Kuip de la ville portuaire. Le match se déroulait à huis clos en raison des restrictions sanitaires.

«Il y avait beaucoup de monde» lors de l’arrivée des joueurs de Feyenoord et de l’Ajax, ont expliqué les forces de l’ordre. «Beaucoup de feux d’artifice ont été déclenchés» à ce moment-là, ont-elles ajouté. La situation est restée instable après l’entrée des joueurs dans le stade. Par la suite, la situation est redevenue «gérable».

Affrontements avec la police

D’après l’agence de presse néerlandaise ANP, un groupe de 100 à 150 personnes ont lancé des feux d’artifice et des bouteilles sur la police. Le match entre le Feyenoord et l’Ajax, s’est soldé par une victoire 2-0 pour l’équipe d’Amsterdam.

Le Feyenoord Rotterdam a la réputation de compter des supporters parmi les plus violents d’Europe. Des hooligans ont ainsi été reconnus lors des violentes émeutes ayant frappé la ville en janvier et fin novembre 2021. Le match s’annonçait encore plus tendu que d’habitude après le transfert de Steven Berghuis, passé du Feyenoord à l’Ajax l’été dernier.