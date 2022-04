7 RECOMMANDATIONS NETFLIX: Des émissions de déco pour tous les goûts

Clea Shearer (à g.) et Joanna Tepplin (à dr.) sont les visages de «The Home Edit», une émission Netflix sur le rangement et le tri.

Depuis « L’Art du rangement avec Marie Kondo », les séries sur l’aménagement d’intérieur sont familières à la plupart des internautes. Mais elle est loin d’être la seule émission valable qui traite de l’habitat, d’aménagement intérieur et de design. Nous vous avons fait une compilation de sept émissions Netflix sur ce thème et vous révélons laquelle vous correspond le mieux.

Pour les fans de rangement: «The Home Edit»

Si vous avez aimé l’émission de Marie Kondo, vous allez forcément adorer celle-ci: les expertes Clea et Joanna (suivies par quelque six millions de personnes sur Instagram) viennent en aide à des célébrités et à des gens ordinaires pour désencombrer, ranger et organiser leur intérieur. La deuxième saison est disponible depuis le 1er avril. Dans le premier épisode, les filles s’attaquent au cellier de Drew Barrymore. «The Home Edit» est l’émission parfaite pour tous ceux à qui le rangement donne des papillons dans le ventre.

Pour les fans de téléréalité: «Selling Sunset»

Cette émission de téléréalité sur l’immobilier en est déjà à sa quatrième saison. La série est consacrée aux employées du groupe Oppenheim, une société de courtage qui vend des propriétés de luxe en Californie. La cinquième saison démarre le 22 avril prochain sur Netflix. Les désormais célèbres agentes immobilières Chrishell Stause, Christine Quinn, Heather Rae Young, Mary Fitzgerald, Amanza Smith et Maya Vander seront une nouvelle fois de la partie. Outre les magnifiques biens immobiliers, l’émission de téléréalité met également en lumière le quotidien des protagonistes et leurs drames.

Pour les fans de bricolage: «Interior Design Masters»

Si vous avez envie de suivre de bout en bout le processus d’aménagement créatif, travail manuel compris, alors «Interior Design Masters» est taillé sur mesure pour vous. Dans cette émission, des architectes d’intérieur en herbe doivent faire preuve de leurs talents. Leur mission consiste à réaménager des pièces ou des maisons témoin entières dans un délai donné. Le gagnant remporte un contrat avec un hôtel branché de Londres.

Pour une transformation globale: «Queer Eye»

Contrairement aux autres émissions, «Queer Eye» vient en aide aux hommes et aux femmes qui ont besoin d’un relooking complet, pas uniquement d’un réaménagement de leur espace intérieur. Cinq experts homosexuels spécialisés dans les domaines de la mode, de la beauté, du coaching personnel, de la santé et de la décoration intérieure vont à leur rencontre pour changer radicalement leur vie. Une émission inspirante qui fait du bien.

Pour les rêveurs: «The World’s most extrordinary homes»

Vous aimez les listicles et les émissions de compte à rebours? Dans cette série Netflix, l’architecte primé Piers Taylor et l’actrice passionnée d’immobilier Caroline Quentin parcourent le monde pour visiter de merveilleuses demeures. Dans chaque épisode, ils mettent en avant une maison et son propriétaire, y compris en Suisse.

Pour les passionnés de voyages: «Venez chez moi, j’ai relooké ma maison»