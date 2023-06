Genève: Des employés de Clair Bois disent être épuisés

Les représentants du personnel de la Fondation Clair Bois, active dans la prise en charge des personnes polyhandicapées, ont alerté leur direction. Ils affirment que les employés du secteur adultes souffrent de stress et d’épuisement et sont à bout, en raison notamment d’une situation de sous-effectif. La « Tribune de Genève » a récolté une quinzaine de témoignages allant dans ce sens. La direction, elle, conteste ces griefs. Elle juge le mécontentement très minoritaire, et estime qu’il est engendré par une réorganisation visant à «construire une dotation plus précise, en fonction des besoins pour chaque appartement».