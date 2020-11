Genève : Des employés de la santé demandent respect et reconnaissance

Une manifestation rassemblant une cinquantaine de professionnels du secteur de la santé a eu lieu samedi après-midi sur la zone piétonne du Mont-Blanc. Une revalorisation des salaires a notamment été demandée.

Des employés d’une clinique et de deux EMS ont notamment demandé le versement d’une prime Covid-19.

Une cinquantaine de personnes travaillant dans différents secteurs de la santé ont manifesté samedi après-midi à Genève sur la zone piétonne du Mont-Blanc. Ils demandent des effectifs en suffisance, du respect et une reconnaissance salariale.

«Nous sommes traités comme des intérimaires: on en a marre», s’est insurgée Nadège, une infirmière des blocs opératoires des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). À ses côtés: des brancardiers, des assistants techniques en stérilisation ou encore des agents du service propreté et hygiène qui ont répondu à l’appel d’Avenir syndical.

Des employés de la clinique Joli-Mont ainsi que du personnel de la Maison de Vessy et de la Maison de retraite du Petit-Saconnex ont aussi exprimé leur ras-le-bol. Ils veulent une reconnaissance de leur travail à travers la revalorisation des plus bas salaires et une prime Covid-19.