Etats-Unis : Des employés de Netflix se rebiffent contre Dave Chapelle

L’humoriste américain est accusé de tenir des propos transphobes dans ses spectacles. La plateforme de streaming le soutient, mais la grogne monte chez certains employés.

La direction de Netflix se préparait mercredi à faire face à un débrayage et un rassemblement devant son siège de Los Angeles, à l’appel de militants LGBTQ qui reprochent à la plateforme de streaming son soutien à l’humoriste Dave Chappelle et ses propos jugés transphobes par certains.

Terra Field, une employée transgenre de Netflix, a quant à elle appelé l’entreprise à faire précéder «The Closer» d’un avertissement sur son contenu et à promouvoir davantage de «comédiens et de talents queer et transgenres». «Un lieu de travail ne peut pas être un bon endroit si on doit trahir sa communauté», écrit-elle dans un billet de blog.