Les masques sont manipulés et emballés sans gants.

«Plusieurs travailleurs portent leurs masques sur le menton, sous le nez et les emballent sans gants», explique un employé de Wero Swiss. Les «conditions sont précaires» par instants comme le remarque un autre employé. Il manque par ailleurs souvent du savon et du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. «Les distances entre les employés sont rarement respectées que ce soit à la production ou à la pause de midi», poursuit la source.

Une surveillance lacunaire

«Si on encourage des collègues à porter leur masque correctement et de mettre des gants, alors il arrive que le chef d’équipe nous demande de rester silencieux et de ne pas déclencher une panique corona», poursuit-elle.