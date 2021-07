États-Unis : Des employés exaspérés trollent leur hiérarchie en grosses lettres

Tous les employés d’un Burger King du Nebraska ont démissionné en bloc et annoncé leur décision sur le panneau publicitaire de l’enseigne.

Quelques heures plus tard, la manager a reçu un coup de fil de sa hiérarchie qui lui intimait l’ordre de retirer ces lettres. «Je lui ai répondu que je ne pouvais pas le faire parce que nous étions en sous-effectif et que c’était l’heure de la pause de midi», raconte l’Américaine. Peu après, un des patrons de Rachael a débarqué au restaurant et a exigé qu’elle lui rende son badge et sa clé. Six heures après le coup d’éclat du personnel, les lettres ont été remplacées par: «On engage. Horaires flexibles.»