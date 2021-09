Suisse : Des employés indélicats de La Poste abusaient du télétravail

Des employés du service clientèle, travaillant en home office, effectuaient régulièrement des appels à vide pour s’octroyer des pauses. Le géant jaune maintient toutefois le travail à domicile pour ses collaborateurs.

Cet été, La Poste a découvert que, depuis juillet, les appels sortants sur les lignes du service clientèle étaient soudainement plus nombreux et plus longs que d'ordinaire. Ces appels sont par ailleurs plutôt rares, puisqu’en règle générale, ce sont les clients qui appellent. Une enquête a alors révélé que parmi les 319 employés circulait une astuce sur la façon de faire une sieste ou une pause non autorisée pendant les heures de travail sans se faire remarquer, rapporte la SonntagsZeitung.