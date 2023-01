TikTok : Des employés ont abusé d’un bouton pour rendre des vidéos virales

Des salariés ont manipulé l’algorithme de TikTok, notamment pour donner un coup de pouce à certaines entreprises dans le but de nouer des partenariats.

Le flux «Pour toi» sur TikTok est censé proposer des vidéos gérées par l’algorithme du réseau social qui sélectionne des contenus personnalisés pour chaque utilisateur en fonction de ses intérêts. Mais, ce n’est pas toujours le cas. D’après des documents internes consultés par Forbes ainsi que des témoignages d’employés de la plateforme propriété du groupe chinois ByteDance, des salariés s’adonnent à une pratique connue en interne sous le nom de «heating» (chauffage, en anglais). Cela consiste à sélectionner manuellement en secret des vidéos pour en augmenter la viralité. Cette fonction «fait référence au fait de booster les vidéos dans le flux «Pour toi» par le biais d’une intervention opérationnelle pour atteindre un certain nombre de vues», explique un document interne intitulé «MINT Heating Playbook». «Le nombre total de vues de vidéos propulsées représente une grande partie du nombre total de vues de vidéos quotidiennes, environ 1 à 2%, ce qui peut avoir un impact significatif sur les mesures», ajoute le texte.

Contrairement à d’autres réseaux sociaux qui indiquent clairement comment et pourquoi ils mettent en avant certains contenus, par exemple lorsqu’ils s’associent à des campagnes de santé publique, TikTok, qui a récemment été sanctionné en France et est poursuivi aux États-Unis, n’a jamais révélé publiquement ce type de manipulation, indique le quotidien économique. D’après les sources de Forbes, la technique de TikTok a bénéficié à certains influenceurs et certaines marques, à savoir ceux avec qui le réseau social cherchait à nouer des partenariats.