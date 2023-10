Des employés se disent contraints d’uriner dans des gobelets

Des employés de Swisscanonica et des syndicalistes brandissent des récipients remplis d’un liquide symbolisant l’urine, jeudi devant l’aéroport. 20 min / jef

«Ça m’arrive souvent d’uriner dans un gobelet car personne ne peut me remplacer», assure cet employé de Swisscanonica, qui gère les kiosques dans les zones d’embarquement de l’aéroport. «Je ne bois pas pour éviter d’aller aux toilettes», appuie une collègue. Ils sont quatre à avoir dénoncé jeudi leurs conditions d’emploi, avec leurs syndicats. «Quand ils arrivent le matin, ils trouvent des récipients pleins d’urine», dit Camila Aros, d’Unia. «C’est terrifiant pour les travailleurs et dégueu pour la clientèle», tance Julien Repond, du SIT. Selon les employés, les nombreuses absences non remplacées causent cette situation.

Les syndicats ont rompu les longues négociations avec l’entreprise, se jugeant «dans une impasse» après n’avoir obtenu que des avancées «mineures». Ils jugent que Swisscanonica viole divers points de la loi sur le travail et de la convention collective. Ils soulignent qu’elle aurait contrevenu aux règles sur les RHT durant le Covid (les employés se seraient vu imputer en solde négatif «des milliers d’heures» qu’on les avait priés de ne pas effectuer); et ils ajoutent des griefs sur les temps de travail et de repos.