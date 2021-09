Paléontologie : Des empreintes vieilles de 23’000 ans découvertes en Amérique

Cette découverte est déterminante pour le débat qui fait rage sur les origines de l’arrivée d’Homo sapiens en Amérique.

Ces empreintes de pas ont été laissées à l’époque dans la boue des berges d’un lac aujourd’hui asséché. Il a cédé la place à un désert de gypse blanc situé au Nouveau-Mexique, dans le parc national de White Sands. Avec le temps, les sédiments ont comblé les empreintes et ont durci, les protégeant jusqu’à ce que l’érosion dévoile de nouveau ces témoignages du passé, pour le plus grand plaisir des scientifiques.

«De nombreuses traces semblent être celles d’adolescents et d’enfants; les grandes empreintes de pas d’adultes sont moins fréquentes», écrivent les auteurs de l’étude publiée dans la revue américaine «Science». Des traces d’animaux, mammouths et loups préhistoriques, ont également été identifiées. Certaines, comme celles de paresseux géants, sont même contemporaines et voisines d’empreintes humaines sur les bords du lac.