Italie : Des enfants braqués à la kalachnikov dans une pizzeria

Deux individus armés ont fait irruption dans un restaurant de la périphérie de Naples, samedi, et ont menacé des familles dans le but de leur voler leurs valeurs.

Scène surréaliste, samedi dans une pizzeria de Casavatore, en banlieue de Naples (sud). Deux braqueurs ont fait irruption dans l’établissement et ont pointé leurs armes sur des familles qui se restauraient tranquillement. Des images de vidéosurveillance glaçantes montrent les malfrats menacer des petits enfants avec une kalachnikov et un fusil à pompe. Les deux criminels ont profité de l’occasion pour passer de table en table et voler aux clients des biens de valeur, rapporte le «Corriere della Sera» .

Personne n’a été physiquement blessé. Selon les carabiniers, le butin des deux braqueurs se compose de quatre montres (dont une Rolex et une Tudor), d’un collier en or et du contenu de la caisse du restaurateur. Les voleurs encagoulés ont pris la fuite et n’ont pas encore été identifiés. «J’ai parlé au propriétaire du restaurant et il m’a dit qu’il avait subi une réduction importante de la clientèle. C’était un incident grave (…), le braquage aurait pu se transformer en massacre», a réagi Francesco Borrelli, conseiller régional de Campanie.