Suisse/Belgique/Syrie : Des enfants d’un jihadiste vaudois recueillis en Belgique

La fille de 4 ans et le fils de 5 ans de combattants de l’EI ont été rapatriés dans le Plat Pays. Quant à la Suisse, sa position est claire: elle n’en veut pas.

Sabri* et Aïcha*, deux enfants nés en 2016 et en 2017 en Syrie, vont peut-être enfin mener une vie à peu près normale en Belgique après avoir vécu une enfance traumatisante entre bombardements et camps d’internement kurdes insalubres, selon le «Tages-Anzeiger». Ces deux bambins n’ont connu que la guerre depuis leur naissance. Leurs parents, un Vaudois d’Orbe et une mère belgo-marocaine, avaient rejoint l’organisation terroriste État islamique (EI) au milieu des années 2010. Ils faisaient partie des adeptes les plus radicalisés du califat.