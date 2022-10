Châtel-St-Denis (FR): «Des enfants ont failli être tués et on a fait comme si de rien n’était»

«Une nacelle d’un carrousel pour enfants s’est décrochée et a fini sa course à l’envers sur une fille», affirme Albert*, un témoin qui se trouvait sur place en compagnie de son épouse et de leurs deux garçons de 2 et 5 ans. «Mon fils cadet a toujours eu peur des nacelles. Dimanche, il a enfin accepté de monter dessus. Il avait les yeux émerveillés. Ma femme prenait des photos pour immortaliser ce moment magique. C’est à ce moment-là qu’une nacelle s’est abruptement déboulonnée et a failli la percuter.»