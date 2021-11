Zurich : Des enfants trouvent un coffre à bijoux… volés

La chasse au trésor organisée pour les huit ans de Malia a pris une tournure coquasse lorsque les bambins sont tombés sur une vraie boîte à bijoux qui avait été dérobée.

«En fait, on cherchait des lettres avec des pièces de puzzle», raconte Malia. Mais sur une aire de jeu en ville de Zurich, la dizaine d’enfants a soudain découvert une boîte dans les buissons. «Nous étions curieux et l’avons ouverte pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur. Dedans, il y avait plein de belles choses.» Comme le dit la petite de huit ans, la boîte contenait en effet un vrai trésor: «Il y avait des bijoux et des boucles d'oreilles, entre autres choses. J’étais tellement sous le choc que je me suis demandé si ça faisait partie de la chasse au trésor!»