Guerre en Ukraine: Des enfants ukrainiens enlevés par la Russie sont de retour

Les retrouvailles de Denys Zaporojtchenko et son fils, qu’il n’avait pas revu depuis six mois et demi.

À la sortie d’un bus à Kiev, un petit garçon de 10 ans saute dans les bras de son père. Il fait partie d’un groupe de 17 enfants revenus, grâce à une ONG, de «déportation» en Russie ou de territoires ukrainiens occupés. Denys Zaporojtchenko n’avait pas vu son fils, ainsi que ses deux filles également dans le bus, depuis six mois et demi. Tous habitaient ensemble à Kherson, dans le sud occupé de l’Ukraine lorsqu’ils ont été séparés, raconte-t-il, le 7 octobre, un mois avant la reconquête de la ville par les forces ukrainiennes.

«C’était trop tard»

«Intimidation et chantage»

Myroslava Khartchenko, juriste pour l’ONG Save Ukraine qui a organisé le rapatriement des 17 enfants, affirme que les autorités russes ont utilisé «l’intimidation, la manipulation et le chantage» pour s’emparer des bambins. «Ils disent (aux parents) qu’ils ont une heure pour réfléchir et que si les Ukrainiens arrivent, ils amèneront des mercenaires américains qui «vous frapperont et vous violeront et que c’est votre unique chance de sauver vos enfants»».

«Maman, je ne veux pas te raconter»

Plusieurs enfants, interviewés mercredi par l’AFP, disent ne pas avoir subi de mauvais traitements, mais racontent une forme d’éducation politique pour les convertir au discours du Kremlin. «Si tu ne chantais pas l’hymne national (russe), ils t’obligeaient à écrire des notes explicatives. Et au Nouvel an, ils nous ont montré (le discours de) Poutine», raconte Taïssia Volynska, 15 ans, originaire de Kherson.

Inessa Vertoch, 43 ans, qui a attendu son fils «jour après jour», dit l’avoir retrouvé «plus sérieux». «Il me regarde et me dit: «Maman, je ne veux pas te raconter, tu ne dormirais plus la nuit»». Myroslava Khartchenko, de Save Ukraine, assure que des psychologues prendront en charge chacun de ces enfants. Et elle insiste auprès des parents pour qu’ils ne retournent pas vivre dans «des zones dangereuses».