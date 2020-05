Crash à Karachi

Des enquêteurs français prêtent main forte au Pakistan

La France a dépêché des experts au Pakistan, après l'accident d’avion qui a coûté la vie à 97 personnes vendredi à Karachi.

Trois enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) français, accompagnés de conseillers techniques du motoriste Safran et du constructeur Airbus, vont participer à l'enquête sur l'accident d'un A320 de la compagnie PIA qui a fait vendredi 97 morts à Karachi où ils devraient arriver mardi matin, a-t-on appris lundi auprès du BEA.

Défaillance technique

«L'enquête est dirigée par le Pakistan et le BEA y participe au titre de représentant accrédité de l'Etat de conception et de construction de l'avion», a précisé le BEA.

Les compétences du BEA sont reconnues au niveau international notamment sur l'analyse des boîtes noires -le «Cockpit Voice Recorder» (CVR), qui enregistre les conversations entre pilotes et les bruits dans l'avion, notamment les éventuelles alarmes, et le «Flight Data Recorder» (FDR), qui relève tous les paramètres de vol (vitesse, altitude, régime des moteurs, trajectoire, etc.)- et leur éventuelle réparation.