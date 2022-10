En Iran, des profs accusent la police d’avoir tué une écolière

Iran : Des enseignants accusent la police d’avoir battu à mort une écolière

Asra Panahi, 15 ans, est morte le 13 octobre, après que «des policiers en civil ont attaqué» son école, déclarent des professeurs. Un député contredit cette version et parle de «suicide».

La mort de Mahsa Amini, Kurde iranienne de 22 ans, le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique pour les femmes, a soulevé une vague d’émotion et de colère dans le monde entier (ici à Istanbul).

Un autre élève dans le coma

Certains des élèves qui ont «crié des slogans contre la discrimination et les inégalités» ont été «victimes de violences et d’insultes par des femmes voilées et habillées en civil», selon le syndicat d’enseignants. De retour à l’école, les élèves ont été à nouveau battus. «Une des élèves, Asra Panahi, est malheureusement décédée à l’hôpital, tandis que d’autres ont été arrêtés», racontent les professeurs, ajoutant que les coups ont plongé un autre élève dans le coma.