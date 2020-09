États-Unis : Des entreprises attaquent en justice les taxes sur la Chine

Des entreprises américaines affirment que les droits de douane imposés par l’administration sur les produits importés de Chine sont «illégaux».

Des entreprises américaines et des multinationales de multiples secteurs, automobile, textile ou encore distribution, ont attaqué en justice l’administration Trump au sujet des droits de douane supplémentaires imposés sur les produits importés de Chine, qui renchérissent considérablement leurs coûts de fabrication.

Parmi les groupes qui ont déposé une plainte devant le Tribunal International du Commerce à New York, l’enseigne Home Depot, le fabricant de guitares Gibson, la marque de vêtements Ralph Lauren, le fabricant d’ordinateurs Lenovo, l’entreprise de fruits et légumes Dole, ou encore l’équipementier de golf Callaway. Ces requêtes, déposées depuis la mi-septembre, ont été consultées dimanche par l’AFP, qui avait déjà fait état, mercredi, des plaintes de grands groupes automobiles mondiaux, comme Tesla, Ford, Mercedes et Volvo.