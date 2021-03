Coronavirus (CH) : Des entreprises fabriquent leur propre centre de vaccination

À partir de mai, il y aura vraisemblablement des retards de livraison de matériel sur les sites de vaccination. Des entrepreneurs suisses ont décidé de prendre les choses en main.



La Suisse attend d’ici mai et juin jusqu’à 4,5 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, selon les informations de la «SonntagsZeitung». Bien qu’il devrait y avoir suffisamment de vaccins à disposition, il existe un risque de retard de livraisons et de longues listes d'attente dans les centres de vaccination publics et les cabinets médicaux.