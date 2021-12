Cyberattaque : Des entreprises genevoises ont payé 1 million de rançon à des hackers

Déclarant ne pas avoir le choix au vu de l’enjeu, des sociétés du bout du Léman ont versé une somme importante aux cybermaîtres-chanteurs pour éviter que leurs données personnelles ne finissent sur le darknet.

En août dernier, la fondation vaudoise Le Relais ainsi que des entreprises genevoises ont vu leurs données cryptées par le groupe Black Matter. P our libérer les données des victimes et les détruire sans les publier sur le darknet, les hackers leur ont demandé l’équivalent d e 1 million de francs en monnaies virtuelles . Si la fondation vaudoise a refusé de se soumettre, du côté genevois, p rès d e 1 million a été versé en bitcoins , rapporte « Le Matin Dimanche ». Une des entreprises du bout du lac confie que «l’enjeu était trop important».

Les attaques sont nombreuses

Expert en cybersécurité, Steven Meyer déclare que les demandes de rançon peuvent s’élever entre 100’000 et 7 millions de francs. Le C entre n a tiona l pour la cybersécurité ( NCSC ) constate que l es annonces pour des attaques aux rançongiciels ont triplé en 2021, avec 94 incidents r épertoriés dur a nt les six premiers mois. Mais celles-ci seraient 20 fois plus nombreuses, à en croire le réseau national de soutien aux enquêtes dans la lutte contre la criminalité informatique (NEDIK) .