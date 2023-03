Canada : Des entreprises obtiennent une licence pour vendre de la cocaïne

L’entreprise canadienne de biotechnologies Sunshine Earth Labs a annoncé jeudi avoir obtenu une licence de la part de l’agence fédérale de santé pour produire et vendre de la cocaïne.

L’accord de licence intervient après un changement radical des positions de l’État qui cherche à faire face à une grave crise d’overdoses aux opiacés ayant fait des milliers de morts, par la dépénalisation de la possession de petites quantités de cocaïne, d’héroïne et autres drogues dites dures.

Les militants en faveur de cette mesure demandent également qu’un approvisionnement plus sûr en drogues soit disponible pour les personnes en situation de dépendance. Celles-ci font face à un risque accru d’overdose liée à des drogues achetées illégalement dans la rue.

Dans un communiqué Sunshine Earth Labs a déclaré avoir reçu la permission de Santé Canada pour «légalement posséder, produire, vendre, et distribuer de la feuille de coca et de la cocaïne», ainsi que de la morphine, de l’ecstasy, et de l’héroïne.