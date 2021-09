États-Unis : Des entreprises pressent le Congrès de relever le plafond de la dette

Le plafond de la dette est de nouveau en vigueur depuis le 1er août mais sans un nouvel accord, les États-Unis pourraient être à court d’argent lors «du mois d’octobre».

«Manquer à nos obligations existantes serait irresponsable et causerait un préjudice irréparable à l’économie et aux contribuables américains», ont averti ces organisations représentant le secteur bancaire et financier dans une lettre aux élus.