Face à leurs contradictions

Pour Myret Zaki, journaliste et directrice de la filière Communication responsable, au Centre de formation du journalisme et des médias (CFJM), «à l'heure où les entreprises s'engagent et prennent position sur des questions sociétales et environnementales, leur impact devient plus grand: leurs messages publicitaires seront davantage remarqués et scrutés». Dès lors, elles ne peuvent se permettre d'émettre des messages publicitaires qui contredisent leurs engagements antérieurs, analyse-t-elle. Et même quand elles n'ont pas pris d'engagement particulier, «elles ne peuvent faire l'économie d'un examen approfondi de leur environnement et de l'opinion publique, poursuit-elle. Leurs messages publicitaires les engagent et sont interprétés comme des déclarations publiques qui engagent leur responsabilité. Et elles n'ont pas droit à l'erreur. Un faux pas et, très vite, les réseaux sociaux vont s'en saisir et pointer les contradictions. Dès lors, l'effet sera l'inverse de celui recherché.» Selon Myret Zaki, on peut «déplorer le pointillisme extrême de l'opinion, mais toujours est-il qu'un grand groupe a de facto une influence prépondérante et une responsabilité sociale.»