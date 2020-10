Une mesure «simple et peu coûteuse pour renforcer l’égalité de traitement entre les étudiants». Les députés socialistes du Grand Conseil genevois viennent de déposer un texte pour l’anonymisation des examens écrits dans toutes les facultés de l’Université de Genève (UNIGE) .

Cousin plus sévère

«Les copies passent entre différentes mains (assistants, professeurs) lors de leur correction, explique l’auteur du projet de loi, le député Youniss Mussa. Il peut y avoir des liens familiaux ou personnels avec l’étudiant, cela arrive fréquemment.» L’élu cite par exemple le cas d’une universitaire dont le cousin corrigeait l’examen: «Il a dit être plus sévère avec elle pour éviter d’être accusé de favoritisme, poursuit Youniss Mussa. La question des origines peut aussi poser problème. Je pars du principe que les professeurs et assistants font bien leur travail, mais cela peut se faire de manière inconsciente.»

code-barres, immatriculation

Le moyen reste ouvert: « C ela peut être un code-barre s ou le numéro d’immatriculation», indique l’élu. Il rappelle que cette pratique existe déjà en droit à Berne, Fribourg et Neuchâtel ou en biologie à Lausanne. L’alma mater se dit favorable à cette mesure , qui «peut être une réponse efficace à de possibles biais, de genre ou liés à la nationalité par exemple», déclare Marco Cattaneo, directeur de la communication d’UNIGE. Un projet pilote aurait dû débuter à la rentrée en psychologie et sciences de l’éducation , m ais le Covid l’ a retardé.