Les blessures à la tête laissent souvent des traces invisibles, insidieuses et tenaces. La commotion, ce fléau, fait partie des risques dans de nombreux sports. Mais comment prévenir ces accidents ou les diagnostiquer rapidement? C ’es t ce que p lusieurs chercheurs dans le monde étudient depuis des années.

Selon eux, u ne prise en charge plus rapide p ourrait éviter des séquelles entraîné e s par un retour au jeu précipité, par exemple. Mais comme les symptômes varient beaucoup d’un athlète à l’autre, qu e ces derniers ont souvent de l a difficulté à les identifier, il peut être parfois compliqué d’apposer un diagnostic clair et précis. La situation est particulièrement inquiétante notamment dans le hockey sur glace et le football américain.