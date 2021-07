JO 2020 : Des équipes brésilienne et russe face au Covid-19 au Japon

Avant le début des Jeux olympiques, huit membres du personnel de l’hôtel des judokas brésiliens ont été testés positifs. Un accompagnant de l’équipe russe de rugby a été hospitalisé.

A l’arrivée à l’aéroport de Tokyo, les athlètes et les suiveurs des JO 2020 doivent se soumettre à des procédures strictes.

S’agissant de l’équipe brésilienne, composée d’une trentaine de personnes, les tests sur le personnel de leur hôtel de Hamamatsu (centre du Japon) avaient été effectués avant l’arrivée samedi dernier de ces participants aux JO de Tokyo (23 juillet-8 août), ont précisé des responsables sanitaires et sportifs locaux.

Un Russe hospitalisé

Cette équipe russe comprenant 16 sportifs et 10 membres du staff avait atterri samedi à Tokyo et n’a pas eu de contacts rapprochés avec d’autres personnes depuis, selon ce responsable local.

Avalanche de restrictions

Ces deux incidents séparés surviennent alors que Tokyo s’apprête à accueillir des Jeux olympiques à huis clos et avec une avalanche de restrictions pour tous les participants – sportifs, officiels ou encore journalistes venant de l’étranger.

Un état d’urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi à Tokyo, où le Covid-19 est en pleine recrudescence. Les bars et restaurants sont appelés à réduire leurs horaires d’ouverture et ne doivent théoriquement pas servir d’alcool.

8000 arrivées, 3 cas positifs

Sur plus de 8000 personnes arrivées au Japon entre le 1er et le 13 juillet pour les JO, trois ont été testées positives après leur arrivée et ont été isolées, leurs contacts proches étant également «soumis aux mesures de quarantaine appropriées», avait alors assuré le CIO.