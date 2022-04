Genève: Des escrocs mangent à l’oeil dans des hôtels

Genève : Des escrocs mangent à l’œil dans des hôtels

Les employés d’un établissement touristique ont été avertis d’une arnaque impliquant le vol des terminaux de paiement.

Des malfrats, semble-t-il jeunes et au nombre de trois, ont récemment arnaqué des hôtels genevois, usant d’un mode opératoire particulier. Ils y ont réglé de gros montants pour profiter des prestations, puis, quand les employés avaient le dos tourné, ont subtilisé les terminaux de paiement électroniques et sont parvenus à annuler les transactions. Un collaborateur d’un hôtel proche de l’aéroport a ainsi été alerté vendredi par son supérieur de l’existence de cette escroquerie. «Il a été averti par des confrères. Chez nous, il n’y a cependant eu aucun incident de ce type.» Selon nos informations, l’existence de ces vols est avérée.

Il est néanmoins impossible de les documenter plus précisément. Président de la société des hôteliers de Genève, Gilles Rangon assure ne pas être au courant de cette affaire, qui l’étonne: d’une part, il voit mal comment un client pourrait être recrédité via un terminal de paiement dérobé, dès lors qu’un code est nécessaire pour effectuer une telle opération; d’autre part, «si un de nos membres est victime d’une filouterie d’auberge, il va à la police, et celle-ci nous communique l’information.» Ici, les forces de l’ordre n’ont pas alerté la faîtière de la branche, pas plus qu’elles n’ont souhaité faire de commentaires.