Canton de Vaud

Des escrocs profitent du virus pour arnaquer

La Police vaudoise met en garde contre des malfrats qui profitent de l’aspect anxiogène lié à la pandémie pour arnaquer leurs victimes sur Internet, notamment via Twint.

Attention: des escrocs tentent d’arnaquer les Suisses via Twint notamment et des amendes liées au coronavirus.

La police vaudoise met en garde les personnes de tout âge contre des escrocs qui profitent de l’aspect anxiogène lié à la crise du coronavirus pour arnaquer leurs victimes via internet et l’application de paiement Twint. Elle suggère une grande prudence face à ces phénomènes délictueux, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

La police cantonale constate une «recrudescence de cyberescroqueries». «Les auteurs s’adaptent rapidement à la situation du moment et agissent par le biais des réseaux sociaux (Facebook, Marketplace, etc) ou des sites de petites annonces», avertit-elle.

Dans les cas d'arnaques dites «payer à l'avance des frais», l'escroc se fait généralement passer pour un client qui prétend être intéressé par l'objet en vente. Il désire alors organiser le transport via des prestataires comme DHL, UPS, etc, et demande ensuite un remboursement des frais de transport qu'il aurait engagés, explique la police. Peu après, des mails contenant les informations de paiement sont envoyés avec l'en-tête de ces sociétés de transport. L'escroc n'hésite pas à se montrer menaçant en cas de refus de versement