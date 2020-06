Suisse

Des espaces de travail partagé dans 80 gares d’ici 2030

Les CFF ont bouclé avec succès un projet pilote d’espaces de travail partagé mené à Eglisau (ZH). Ils espèrent ainsi revitaliser les bâtiments des gares qui ne sont plus nécessaires à l’exploitation ferroviaire.

Ces nouveaux espaces ont pour but de ramener le travail là où les gens vivent, de désengorger le trafic et de revitaliser les bâtiments des gares qui ne sont plus nécessaires à l’exploitation ferroviaire (archives).

Les CFF ont conclu un partenariat stratégique et signé un accord-cadre avec la coopérative Village Office, annoncent-ils mercredi. Ces nouveaux espaces de «collaboration souple» ont pour but de ramener le travail là où les gens vivent, de désengorger le trafic et de revitaliser les bâtiments des gares qui ne sont plus nécessaires à l’exploitation ferroviaire.