Environnement: Des espaces gratuits pour le renouvelable au bord des routes

La Confédération, les cantons et les communes se partagent la responsabilité des infrastructures routières. Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse sont déclarées routes nationales par l’Assemblée fédérale, explique l’Ofrou sur son site internet. La Confédération construit, entretient et exploite les routes nationales. Seule exception, l’achèvement du réseau des routes nationales qui, pour des raisons historiques, reste une tâche commune de la Confédération et des cantons. Les communes et les cantons, quant à eux, prennent en charge les infrastructures routières situées sur les routes cantonales et communales de leur territoire. Chacun est responsable de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de son réseau routier. Au 1er janvier 2022, le réseau des routes nationales comptait 2254,5 kilomètres.