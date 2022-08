Tennis: Des espoirs suisses titrés mais qui doivent encore mûrir

Nadal, Nalbandian, Tsonga, Coria, Gasquet... Quelques noms parmi les vainqueurs passés de cette compétition laissent penser que l'avenir des jeunes Suisses est radieux. Les Helvètes, eux, l'avaient emporté pour la seule et unique fois de leur histoire en 2017, quand Yarin Aebi et Jerome Kym avaient vaincu en finale les Espagnols Daniel Rincon et un certain Carlos Alcaraz.