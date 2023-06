Cyclisme: Des Espoirs trichent en se laissant remorquer à la montée

Mais qu’a-t-il bien pu leur passer par la tête? Pendant la 4e étape du Tour d’Italie pour les Espoirs (Giro Next Gen) qui se terminait au Stelvio, 24 coureurs ont été pris en flagrant délit dans un col. Leur tort? S’être accrochés, comme si de rien n’était, à une moto de police et à une voiture des directeurs sportifs à la montée!

Reste que les images des tricheurs pris en flagrant délit par des spectateurs ont rapidement fait le tour du web: on peut notamment y voir à l’avant deux coureurs agrippés à une moto et juste derrière eux leurs poursuivants accrochés à une voiture.

Le coup du bidon

Si les cyclistes professionnels les plus rusés savent subtilement prendre un peu d’élan sur quelques mètres, notamment avec la fameuse technique du bidon collé, qui consiste à prendre appui de façon prolongée sur le bidon tendu par le directeur sportif depuis une voiture, ou en s’accrochant quelques secondes au rétroviseur d’un véhicule pour reprendre de l’élan à la montée, ces jeunes Espoirs manquent encore de bouteille et se sont laissés aider de manière bien trop flagrante. Et leur comportement antisportif n’a évidemment pas échappé à la direction de la course: les 24 coureurs ont été disqualifiés et quatre directeurs sportifs ont été exclus du tour.